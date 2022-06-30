Территория НПЗ в Лисичанске полностью перешла под контроль России и ЛНР

«Территория крупнейшего на Украине нефтеперерабатывающего завода — Лисичанского — полностью перешла под контроль союзных войск. В промзоне предприятия перестрелки велись в течение нескольких дней, и сейчас украинские формирования полностью выбиты с территории завода. Боевики бежали, бросив укрытия и технику», — написал Мирошник.
По его словам, также завершены мероприятия по зачистке промышленной зоны в районе Лисичанского завода резинотехнических изделий.
«Зачистка уже контролируемой территории города Лисичанска продолжается», — добавил посол.
Кроме того, он уточнил, что «все более менее значимые транспортные артерии» из города и в него контролируются союзными войсками, а находившаяся ранее под огневым контролем трасса Лисичанск — Артемовск теперь полностью перекрыта.
«Все попытки покинуть по ней образующийся <…> котел теперь невозможны», — заключил Мирошник.
В среду в Минобороны сообщили, что Вооруженные силы разгромили батальон войск Украины в районе Лисичанского нефтеперерабатывающего завода.
Россия с 24 февраля проводит спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Как подчеркнул Владимир Путин, ее цель заключается в «защите людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима».