Выбраны лучшие портреты 2022 года (фото) Пронзительные снимки со всего света
Фоторепортажи
18Благородное собрание: каким запомнился ПМЭФ-2022
12Над планетой взошла «клубничная Луна»
Спецоперация на Украине
09:56 (мск), источник: © РИА Новости

Умер ректор Театральной школы Райкина Анатолий Полянкин

МОСКВА, 30 июн — РИА Новости. Ректор Высшей школы сценических искусств (Театральной школы Константина Райкина) Анатолий Полянкин, обвиняемый в мошенничестве, скончался в реанимации на фоне обострения заболевания, сообщил РИА Новости его адвокат Василий Куликов.

Источник: © РИА Новости

«Анатолий скончался ночью в реанимационном отделении ФМБА на Ореховом бульваре. Он был госпитализирован около двух недель назад, обострились его заболевания на фоне уголовного преследования», — сказал собеседник агентства.

Куликов отметил, что обсудит дальнейшие действия по защите Полянкина с его родственниками. «Дело за смертью обвиняемого подлежит закрытию. Анатолий Евсеевич вину не признавал, можно дальше настаивать на его невиновности, а то получается — человек ушел из жизни обвиняемым», — добавил он.

В середине апреля Бабушкинский суд Москвы отправил Полянкина под домашний арест по делу о мошенничестве в особо крупном размере. Дело возбудили по составленному в декабре заявлению Константина Райкина по факту хищения помещений фонда имени его отца Аркадия Райкина, в том числе здания Высшей школы сценических искусств, заявляла сторона актера.

Ранее занимавший должность худрука школы Райкин заявил РИА Новости, что вместе с Полянкиным они проработали вместе 23 года, но тот не согласовал ни с кем устав школы, в котором не дал ни художественному руководителю, ни педагогам «никаких прав», и утвердил его «каким-то образом самостоятельно». Кроме того, артист заявлял, что Полянкин пытался «приобрести школу как некую недвижимость», хотя «не имеет на это права».

Во время загрузки произошла ошибка.
 Украина заходит на Кавказ. Зеленский нашел новых союзников
Reuters сообщило о 'шоке' из-за русского блюда на саммите НАТО
Возрастное ограничение 18+
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
О проектеИспользование материаловОбратная связь