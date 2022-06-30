Умер ректор Театральной школы Райкина Анатолий Полянкин

«Анатолий скончался ночью в реанимационном отделении ФМБА на Ореховом бульваре. Он был госпитализирован около двух недель назад, обострились его заболевания на фоне уголовного преследования», — сказал собеседник агентства.
Куликов отметил, что обсудит дальнейшие действия по защите Полянкина с его родственниками. «Дело за смертью обвиняемого подлежит закрытию. Анатолий Евсеевич вину не признавал, можно дальше настаивать на его невиновности, а то получается — человек ушел из жизни обвиняемым», — добавил он.
В середине апреля Бабушкинский суд Москвы отправил Полянкина под домашний арест по делу о мошенничестве в особо крупном размере. Дело возбудили по составленному в декабре заявлению Константина Райкина по факту хищения помещений фонда имени его отца Аркадия Райкина, в том числе здания Высшей школы сценических искусств, заявляла сторона актера.
Ранее занимавший должность худрука школы Райкин заявил РИА Новости, что вместе с Полянкиным они проработали вместе 23 года, но тот не согласовал ни с кем устав школы, в котором не дал ни художественному руководителю, ни педагогам «никаких прав», и утвердил его «каким-то образом самостоятельно». Кроме того, артист заявлял, что Полянкин пытался «приобрести школу как некую недвижимость», хотя «не имеет на это права».