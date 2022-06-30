Из порта в Бердянске вышло первое судно с зерном для дружественных стран

«После нескольких месяцев простоя с Бердянского морского торгового порта ушло первое торговое судно. Семь тысяч тонн зерна направились в дружественные страны», — написал он в своем Telegram-канале.
Балицкий уточнил, что безопасность сухогруза обеспечивают корабли и катера Новороссийской военно-морской базы Черноморского флота.
Акваторию порта разминировали инженерные подразделения Новороссийской военно-морской базы.
В ходе спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области на юге страны. В регионах начали работу военно-гражданские администрации, вещают российские телеканалы и радиостанции, идет восстановление торговых связей.