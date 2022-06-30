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10:35 (мск), источник: © РИА Новости

Из порта в Бердянске вышло первое судно с зерном для дружественных стран

СИМФЕРОПОЛЬ, 30 июн — РИА Новости. Первое за несколько месяцев судно с зерном вышло из порта Бердянска, сообщил глава военно-гражданской администрации Запорожской области Евгений Балицкий.

Спецоперация на Украине
Источник: © РИА Новости

«После нескольких месяцев простоя с Бердянского морского торгового порта ушло первое торговое судно. Семь тысяч тонн зерна направились в дружественные страны», — написал он в своем Telegram-канале.

Балицкий уточнил, что безопасность сухогруза обеспечивают корабли и катера Новороссийской военно-морской базы Черноморского флота.

По его данным, бердянская бухта и сам порт полностью безопасны, портовики и оборудование готовы к работам по перевалке грузов.

Акваторию порта разминировали инженерные подразделения Новороссийской военно-морской базы.

В ходе спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области на юге страны. В регионах начали работу военно-гражданские администрации, вещают российские телеканалы и радиостанции, идет восстановление торговых связей.

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