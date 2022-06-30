Силы ЛНР взяли важные плацдармы для наступления в Лисичанске

«НПЗ (Лисичанский нефтеперерабатывающий завод. — Прим. ред.) освобожден, идут бои в городе в самом, есть ряд успехов, заняты важные плацдармы к дальнейшему освобождению данного населенного пункта», — сказал он.
Ранее Марочко заявил, что украинские военные получили приказ отходить из Лисичанска.
Накануне в Минобороны сообщили, что Вооруженные силы разгромили батальон войск Украины в районе Лисичанского нефтеперерабатывающего завода.
Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Владимир Путин назвал ее целью «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». По заявлению Минобороны, вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. Главной целью операции в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.