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12:32 (мск), источник: © РИА Новости

Российская авиация сбила два украинских штурмовика Су-25

МОСКВА, 30 июн — РИА Новости. Российская авиация сбила в воздухе два украинских штурмовика Су-25 в Днепропетровской и Херсонской областях, сообщило Минобороны России.

Спецоперация на Украине
Источник: © РИА Новости

«Оперативно-тактической авиацией ВКС России сбиты в воздухе два самолета Су-25 воздушных сил Украины в районах населенных пунктов Широкое Днепропетровской области и Архангельское Херсонской области, уничтожена самоходная огневая установка ЗРК “Бук-М1” на огневой позиции в районе Одессы и радиолокационная станция ЗРК С-300 в районе населенного пункта Славгород Днепропетровской области», — говорится в сообщении российского военного ведомства.

Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». Для этого, по его словам, планируется провести «демилитаризацию и денацификацию Украины», предать суду всех военных преступников, ответственных за «кровавые преступления против мирных жителей» Донбасса.

По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и на 25 марта выполнили основные задачи первого этапа — существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

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