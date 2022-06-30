В Румынии сошли с рельсов 11 вагонов с украинским зерном

По предварительным данным, поезд мог сойти с рельсов из-за плохого состояния путей, также рассматривается версия о неисправности вагонов, пишет портал без указания источника.
Украинский портал «Страна.ua» утверждает в Telegram со ссылкой на главу «Укрзализныцы» Александра Камышина, что вагонов было 15, а не 11, и что из них выгрузили зерно, так что они возвращались из порта пустыми.
Пассажиров, которые ехали этим поездом, пересадили в другие составы и отправили в пункты назначения. Одну из железнодорожных линий временно закрыли — при аварии оказались повреждены семь опор линии электропередачи, которая обеспечивала электроснабжение контактной сети. Вторая линия была в это время закрыта, там шли плановые работы. По данным Club Feroviar, к 9:05 движение восстановили.
В начале июня президент США Джо Байден сообщил, что США и союзники собираются вывезти примерно 20 млн т застрявшего на Украине зерна по железным дорогам и построить для этого временные зернохранилища у ее границ. Он пояснил, что вывезти продовольствие без создания перевалочных пунктов в Евросоюз невозможно, так как ширина колеи на Украине и в ЕС отличается.
Киев обвинял в блокировке портов, где скопились запасы зерна, Москву и призывал международное сообщество принять участие в решении проблемы. Российские власти не раз заявляли, что не препятствуют экспорту по морю, и что для безопасного прохода судов украинская сторона должна разминировать свои порты. Москва также связала усиление продовольственного кризиса в мире с санкциями, введенными против нее западными странами.