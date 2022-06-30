15:07 (мск), источник: РБК
Задержан ректор РАНХиГС Владимир Мау
Силовики задержали ректора Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте Владимира Мау, рассказали два источника РБК близких к следствию.
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Во вторник 29 июня с участием Мау проводились следственные действия, рассказал РБК его знакомый. Позавчера ночью Мау вызывали на допрос, в РАНХиГС идут обыски, подтвердил другой знакомый ректора академии.
Позднее пресс-служба ГУ МВД по Москве подтвердила задержание Мау.
«Ректору РАНХиГС Владимиру Мау предъявлено обвинение в совершении хищения денежных средств РАНХиГС. Он проходит обвиняемым по уголовному делу о мошенничестве в особо крупном размере, ранее возбужденному в отношении бывшего заместителя министра просвещения Российской Федерации Марины Раковой, директора Института общественных наук РАНХиГС, ректора ОАНО “Московская высшая школа социальных и экономических наук” Сергея Зуева и других лиц», — говорится в сообщении.
Источник РБК, близкий к МВД, подтвердил проведение следственных действий в отношении «отдельных сотрудников РАНХиГСа».