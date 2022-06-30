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19:14 (мск), источник: Известия

Мощный взрыв прогремел в Херсоне

Мощный взрыв прогремел в центре Херсона. Об этом 30 июня сообщил военный корреспондент «Известий» Иван Литомин.

Спецоперация на Украине
Источник: Известия

На кадрах видно, что в результате взрыва поврежден забор, вокруг от удара разбросаны кирпичи. По словам корреспондента, рядом с забором лежит пакет с неизвестным внутри содержимым. Вокруг нет ни военных, ни каких-либо объектов.

Днем ранее ВСУ выпустили по Новой Каховке Херсонской области четыре ракеты. В результате погибло два человека, не менее 13 человек пострадало. Также из-за ракетного обстрела в городе полностью сгорели два жилых дома, оказались повреждены здание администрации и коммуникации.

Кроме того, было повреждено и здание музея истории города, его экспозиция практически уничтожена. Среди сотрудников музея пострадавших нет.

7 июня два мирных жителя погибли в результате обстрела украинскими боевиками села Широкая Балка в Херсонской области, также был поврежден дом. В тот же день четыре человека пострадали в результате взрыва в кафе «Ностальжи» в Херсоне. Региональные власти назвали инцидент терактом.

Граничащая с Крымом Херсонская область полностью перешла под контроль российских военных в середине марта. После ее власти заявили, что намерены максимально интегрироваться в состав РФ. Также там исключили возвращение региона обратно под контроль Украины.

24 февраля Россия объявила о начале проведения спецоперации по защите Донбасса. Операция началась на фоне обострившейся в середине февраля ситуации в регионе. Тогда власти ДНР и ЛНР сообщили об участившихся обстрелах со стороны украинских войск, объявили об эвакуации мирного населения в РФ и попросили о признании независимости. 21 февраля президент РФ Владимир Путин подписал соответствующий указ.

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