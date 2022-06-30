Суд отправил ректора РАНХиГС Мау под домашний арест

«Суд постановил: удовлетворить ходатайство следователя… Избрать Мау меру пресечения в виде домашнего ареста», — огласила решение судья Ксения Панова.
Таким образом, ректор будет находиться под домашним арестом как минимум до 7 августа.
Ранее пресс-служба ГУМВД России по Москве сообщила, что полиция предъявила Мау обвинение в хищении денежных средств вуза. В ГУМВД подчеркнули, что Мау проходит обвиняемым по уголовному делу о мошенничестве в особо крупном размере, ранее возбужденному в отношении экс-замминистра просвещения РФ Марины Раковой, директора Института общественных наук РАНХиГС, ректора ОАНО «Московская высшая школа социальных и экономических наук» Сергея Зуева и других лиц.
Следователь указывал, что при избрании более мягкой меры пресечения Мау может скрыться, так как имеет билеты в Турцию на 2 июля. В свою очередь, подсудимый возражал. Он пояснил, что по месту его работы имеется заявление об отпуске, а также у него готовы документы, чтобы «поехать на лечение», он просил отпустить его под залог в размере ущерба по делу, а именно 21 миллиона рублей, и обещал, что не будет общаться с другими фигурантами. Кроме того, он настаивал, что в данный момент никакого ущерба вузу не наносится.
Его адвокат Алексей Дудник поддержал ходатайство своего подзащитного, настаивал на более мягкой мере пресечения, ссылаясь на заслуги клиента перед страной.
Дело ведёт следственная часть по расследованию организованной преступной деятельности Главного следственного управления ГУ МВД России по Москве.
По месту жительства ректора в центре Москвы, а также в его рабочем кабинете были проведены обыски.
Полиция в четверг предъявила ректору РАНХиГС Владимиру Мау обвинение в хищении 21 миллиона рублей у РАНХиГС (часть 4 статьи 159 УК РФ), максимальное наказание по данной статье составляет 10 лет лишения свободы.