Российского ученого арестовали по подозрению в госизмене

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на управление судебного департамента региона.
Российский ученый будет заключен под стражу до 29 августа. Как сообщил его сын Максим в социальных сетях, Колкер был задержан сотрудниками ФСБ, когда находился в больнице. По словам дочери Колкера Алины Мироновой, там он проходил лечение четвертой стадии рака.
Родственники ученого рассказали, что Колкер обвиняется в сотрудничестве с китайскими спецслужбами. Его сын написал, что отец читал лекции студентам во время международной конференции в Китае, а его презентации перед каждой лекцией заверяли сотрудники ФСБ. Сейчас ученый перевезен в СИЗО «Лефортово» в Москве, добавил сын Колкера.
Ранее Лефортовский районный суд Москвы избрал меру пресечения в виде заключения под стражу местной жительнице Екатерине Завалишиной, подозреваемой в государственной измене. Постановление вынесено 14 июня по ходатайству следствия. Москвичка арестована на два месяца — до 13 августа 2022 года. Подробности дела не разглашаются в связи с грифом «секретно» на его материалах.