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10:39 (мск), источник: © РИА Новости

Союзные силы ЛНР и России развивают наступление на Северск

ЛУГАНСК, 1 июл — РИА Новости. Бойцы подразделений российской армии вместе с луганскими силовиками заняли три населенных пункта под Лисичанском и готовятся штурмовать Северск, заявил помощник главы МВД ЛНР Виталий Киселев.

Спецоперация на Украине
Источник: © РИА Новости

«Союзные подразделения взяли под контроль населенные пункты Спорное, Золотаревка и Белая Гора. Активно развивается наступление на Северск, куда из Лисичанска отходят украинские войска», — написал он в своем Telegram-канале.

Ранее Киселев сказал, что силы ВС России и ЛНР контролируют до половины территории Лисичанска. По его словам, до освобождений города «остались считанные дни».

В свою очередь, подполковник Народной милиции ЛНР Андрей Марочко сообщил, что силы республики и российские военные заняли важные плацдармы для развития наступления в Лисичанске.

Россия с 24 февраля проводит военную операцию на Украине. Владимир Путин назвал ее целью «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима».

В Донецкой народной республике уже контролируются Волноваха, стратегически важный райцентр к югу от Донецка, Мариуполь — крупнейший город на побережье Азовского моря и Святогорск, где находится крупный православный монастырь в статусе лавры. В ЛНР союзными силами занята почти вся территория республики за исключением Лисичанска.

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