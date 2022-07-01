Союзные силы ЛНР и России развивают наступление на Северск

«Союзные подразделения взяли под контроль населенные пункты Спорное, Золотаревка и Белая Гора. Активно развивается наступление на Северск, куда из Лисичанска отходят украинские войска», — написал он в своем Telegram-канале.
Ранее Киселев сказал, что силы ВС России и ЛНР контролируют до половины территории Лисичанска. По его словам, до освобождений города «остались считанные дни».
В свою очередь, подполковник Народной милиции ЛНР Андрей Марочко сообщил, что силы республики и российские военные заняли важные плацдармы для развития наступления в Лисичанске.
Россия с 24 февраля проводит военную операцию на Украине. Владимир Путин назвал ее целью «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима».
В Донецкой народной республике уже контролируются Волноваха, стратегически важный райцентр к югу от Донецка, Мариуполь — крупнейший город на побережье Азовского моря и Святогорск, где находится крупный православный монастырь в статусе лавры. В ЛНР союзными силами занята почти вся территория республики за исключением Лисичанска.