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13:41 (мск), источник: © РИА Новости

ВКС уничтожили два украинских взвода РСЗО

МОСКВА, 1 июл — РИА Новости. ВКС России в ходе контрбатарейной борьбы в Донбассе поразили высокоточным оружием два взвода реактивных систем залпового огня и два артиллерийских взвода, сообщили в пятницу в Минобороны РФ.

Спецоперация на Украине
Источник: © РИА Новости

«В ходе контрбатарейной борьбы высокоточным оружием ВКС России поражены два взвода реактивных систем залпового огня и два артиллерийских взвода в районе Лесовка, Селидово и Нетайлово, обстреливавших населенные пункты Донецкой Народной Республики», — сообщили в Минобороны РФ.

Два пункта управления и пять оружейных складов украинских сил уничтожено за сутки российским высокоточным оружием ВКС, сообщило Минобороны России.

«Вооруженные Силы Российской Федерации продолжают наносить удары по военным объектам на территории Украины. Высокоточным оружием ВКС России за сутки уничтожены два пункта управления, пять складов с боеприпасами в районах населенных пунктов Иваново-Дарьевка, Северск Донецкой Народной Республики, Белогоровка Луганской Народной Республики, Николаев, Лепетиха Николаевской области, а также живая сила и военная техника ВСУ в 26 районах», — говорится в сообщении российского военного ведомства.

Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима». По заявлению Минобороны РФ, по состоянию на 25 марта Вооруженные силы выполнили основные задачи первого этапа — существенно снизили боевой потенциал Украины.

Главной целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса. В частности, в ДНР освобождены Волноваха, стратегически важный райцентр к югу от Донецка, Мариуполь, крупнейший город на побережье Азовского моря, и Святогорск, в котором располагается крупный православный монастырь в статусе лавры. В ЛНР освобождена почти вся территория республики за исключением Лисичанска.

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