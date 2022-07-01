При крушении самолета Ан-2 в Якутии выжил один человек

«Сегодня в Кобяйском районе обнаружен самолет Ан-2, пропавший 21 июня. На месте обнаружены тела двух человек. Выражаю свои глубокие соболезнования родным и близким погибших. Спасатели сообщили, что находившийся на борту Павел Кривошапкин жив! Это самое настоящее чудо. Сейчас его на вертолете транспортируют в Якутск, где будет оказана вся необходимая помощь», — сказал Николаев в Telegram.
Ан-2 вылетел 21 июня по маршруту Ус-Хатынг (Якутск) — Вертикальный (Кобяйский район) — Ус-Хатынг, не приземлился в назначенное время на площадке «Вертикальный». Самолет пропал с радаров, на его борту, по предварительным данным, были два члена экипажа, один пассажир и тонна груза. Возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшего по неосторожности смерть двух и более лиц. По данным Якутской транспортной прокуратуры, воздушное судно Ан-2 RA-17742 принадлежит компании ООО «Техсервис».