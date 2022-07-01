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19:53 (мск), источник: © РИА Новости

В ЛНР освободили два населенных пункта — Приволье и Шипиловку

ЛУГАНСК, 1 июл — РИА Новости. Союзные силы Луганской Народной Республики и России освободили населенные пункты Шипиловка и Приволье в Донбассе, сообщил представитель Народной милиции ЛНР.

Спецоперация на Украине
Источник: РИА "Новости"


«Подразделения Народной милиции ЛНР совместно с союзными силами продолжают освобождать территорию Луганской Народной Республики от украинских оккупантов. Так, сегодня украинские националисты были изгнаны из населенных пунктов Приволье и Шипиловка», — рассказал он.

Россия с 24 февраля проводит военную операцию на Украине. Владимир Путин назвал ее целью «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима».

В Донецкой Народной Республике уже контролируются Волноваха, стратегически важный райцентр к югу от Донецка, Мариуполь — крупнейший город на побережье Азовского моря и Святогорск, где находится крупный православный монастырь в статусе лавры. В ЛНР союзными силами занята почти вся территория республики за исключением Лисичанска.

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