Вспышки оспы обезьян выявили в 12 странах Африки

«12 стран континента проинформировали нас о наличии очагов оспы обезьян среди населения, — отметил он. — Общее количество случаев заболевания составляет 1 678. От оспы обезьян в Африке в последние месяцы умерли 73 человека. Коэффициент смертности составляет 4,1%».
Оума заявил, что африканские специалисты работают над расшифровкой генетических кодов возбудителей оспы обезьян, которые сейчас проявляют активность в Африке. «Цель исследований — установить вид патогенов, с которыми мы сейчас имеем на континенте дело», — сообщил руководитель Africa CDC.
Вспышки инфекции зафиксированы также в странах, где заболевание является эндемическим: в Гане, Камеруне и Нигерии. Так, в Нигерии с начала 2022 года от оспы обезьян умерли более 30 человек.
По словам Оумы, в Африке сложилась чрезвычайная ситуация в связи с оспой обезьян, странам континента срочно нужна вакцина и специальные медицинские тесты для противодействия вспышкам этого заболевания. От оспы обезьян нет специальной вакцины, однако прививки от натуральной оспы показали высокую эффективность в противодействии ей.
Оспа обезьян — редкое вирусное заболевание, которое встречается в основном в отдаленных районах в центре и на западе Африки, расположенных рядом с влажными тропическими лесами. Первый случай передачи этого заболевания от животного человеку был зафиксирован в 1970 году на территории ДРК. По данным Всемирной организации здравоохранения, этот вирус передается человеку от диких животных, таких как грызуны и приматы, а его вторичное распространение путем передачи от человека человеку носит ограниченный характер. Обычно коэффициент летальности при вспышках оспы обезьян составляет до 10%. При этом большинство случаев смерти приходится на долю более молодых возрастных групп.