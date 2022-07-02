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12:11 (мск), источник: ТАСС

Вспышки оспы обезьян выявили в 12 странах Африки

ПРЕТОРИЯ, 2 июля. /ТАСС/. Вспышки оспы обезьян зафиксированы в этом году в 12 странах Африки, умерли 73 человека. Об этом сообщила в субботу радиостанция SABC со ссылкой на исполняющего обязанности директора Африканских центров по контролю и профилактике заболеваний (Africa CDC) Ахмеда Огвелла Оуму.

Источник: AFP 2022

«12 стран континента проинформировали нас о наличии очагов оспы обезьян среди населения, — отметил он. — Общее количество случаев заболевания составляет 1 678. От оспы обезьян в Африке в последние месяцы умерли 73 человека. Коэффициент смертности составляет 4,1%».

Оума заявил, что африканские специалисты работают над расшифровкой генетических кодов возбудителей оспы обезьян, которые сейчас проявляют активность в Африке. «Цель исследований — установить вид патогенов, с которыми мы сейчас имеем на континенте дело», — сообщил руководитель Africa CDC.

Он обратил внимание на то, что случаи заболевания выявлены сейчас в странах Африки, где ранее оспа обезьян не встречалась: Гвинее, Либерии, Судане, Сьерра-Леоне, Уганде и Эфиопии. К этому списку Оума добавил Бенин, Марокко и ЮАР, где ранее оспа обезьян встречалась эпизодически.

Вспышки инфекции зафиксированы также в странах, где заболевание является эндемическим: в Гане, Камеруне и Нигерии. Так, в Нигерии с начала 2022 года от оспы обезьян умерли более 30 человек.

По словам Оумы, в Африке сложилась чрезвычайная ситуация в связи с оспой обезьян, странам континента срочно нужна вакцина и специальные медицинские тесты для противодействия вспышкам этого заболевания. От оспы обезьян нет специальной вакцины, однако прививки от натуральной оспы показали высокую эффективность в противодействии ей.

Оспа обезьян — редкое вирусное заболевание, которое встречается в основном в отдаленных районах в центре и на западе Африки, расположенных рядом с влажными тропическими лесами. Первый случай передачи этого заболевания от животного человеку был зафиксирован в 1970 году на территории ДРК. По данным Всемирной организации здравоохранения, этот вирус передается человеку от диких животных, таких как грызуны и приматы, а его вторичное распространение путем передачи от человека человеку носит ограниченный характер. Обычно коэффициент летальности при вспышках оспы обезьян составляет до 10%. При этом большинство случаев смерти приходится на долю более молодых возрастных групп.

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