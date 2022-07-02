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14:09 (мск), источник: ТАСС

Кадыров сообщил о полном окружении Лисичанска в ЛНР

ГРОЗНЫЙ, 2 июля. /ТАСС/. Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что союзные войска перекрыли все въезды и выезды из Лисичанска в Луганской Народной Республике.

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«Капкан захлопнулся, Лисичанск полностью окружен союзными войсками. Стоит предположить, что в скором времени начнется полномасштабное наступление на город. Противнику в свою очередь деваться некуда, поскольку все въезды и выезды из города перекрыты», — написал он Telegram-канале в субботу.

Ранее сообщалось, что свыше 2 тыс. бойцов сил территориальной обороны Вооруженных сил Украины находятся в окруженном Лисичанске, защищая иностранных наемников.

В пятницу Минобороны РФ проинформировало, что силы ЛНР и России за трое суток взяли под контроль Лисичанский нефтеперерабатывающий завод, шахту «Матросская» и Лисичанский желатиновый завод.

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