14:09 (мск), источник: ТАСС
Кадыров сообщил о полном окружении Лисичанска в ЛНР
ГРОЗНЫЙ, 2 июля. /ТАСС/. Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что союзные войска перекрыли все въезды и выезды из Лисичанска в Луганской Народной Республике.
|Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоVK ComboВсе проекты
«Капкан захлопнулся, Лисичанск полностью окружен союзными войсками. Стоит предположить, что в скором времени начнется полномасштабное наступление на город. Противнику в свою очередь деваться некуда, поскольку все въезды и выезды из города перекрыты», — написал он Telegram-канале в субботу.
Ранее сообщалось, что свыше 2 тыс. бойцов сил территориальной обороны Вооруженных сил Украины находятся в окруженном Лисичанске, защищая иностранных наемников.
В пятницу Минобороны РФ проинформировало, что силы ЛНР и России за трое суток взяли под контроль Лисичанский нефтеперерабатывающий завод, шахту «Матросская» и Лисичанский желатиновый завод.