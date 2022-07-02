По подозрению в госизмене арестовали еще одного новосибирского ученого

«Маслов подозревается в предоставлении данных, являющихся государственной тайной», — сказал собеседник агентства, уточнив, что данные связаны с гиперзвуком.
Он добавил, что подозреваемого перевезли в СИЗО «Лефортово» в Москве. Дело расследуется Центральным аппаратом ФСБ России.
Как сообщается на сайте Института теоретической и прикладной механики СО РАН, главным научным сотрудником которого является ученый, Маслов — известный специалист в области динамики вязкого газа.
Основное направление его научной деятельности — аэрогазодинамика. Он разработал эффективные алгоритмы и провел первые в России численные расчеты устойчивости сжимаемых течений и показал возможность полной стабилизации сверхзвукового пограничного слоя с помощью охлаждения поверхности летательного аппарата. На сайте института уточняется, в последние годы он начал новое научное направление — экспериментальное исследование течений на микроуровне, получены уникальные данные по структуре микрожидкостных течений и микроструй.
Маслов — профессор НГУ, среди его учеников 11 кандидатов, девять докторов наук и один член-корреспондент РАН. Кроме этого, ученый является членом Национального комитета России по теоретической и прикладной механике, членом Национального комитета России по машиностроению.