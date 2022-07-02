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17:56 (мск), источник: ТАСС

По подозрению в госизмене арестовали еще одного новосибирского ученого

ТАСС, 2 июля. Главного научного сотрудника Института теоретической и прикладной механики СО РАН Анатолия Маслова арестовали по подозрению в государственной измене. Об этом ТАСС сообщил источник, близкий к следствию. Ранее Советский районный суд Новосибирска по делу о госизмене арестовал заведующего лабораторией Новосибирского государственного университета Дмитрия Колкера.

Источник: Reuters

«Маслов подозревается в предоставлении данных, являющихся государственной тайной», — сказал собеседник агентства, уточнив, что данные связаны с гиперзвуком.

Он добавил, что подозреваемого перевезли в СИЗО «Лефортово» в Москве. Дело расследуется Центральным аппаратом ФСБ России.

Как сообщается на сайте Института теоретической и прикладной механики СО РАН, главным научным сотрудником которого является ученый, Маслов — известный специалист в области динамики вязкого газа.

Основное направление его научной деятельности — аэрогазодинамика. Он разработал эффективные алгоритмы и провел первые в России численные расчеты устойчивости сжимаемых течений и показал возможность полной стабилизации сверхзвукового пограничного слоя с помощью охлаждения поверхности летательного аппарата. На сайте института уточняется, в последние годы он начал новое научное направление — экспериментальное исследование течений на микроуровне, получены уникальные данные по структуре микрожидкостных течений и микроструй.

Маслов — профессор НГУ, среди его учеников 11 кандидатов, девять докторов наук и один член-корреспондент РАН. Кроме этого, ученый является членом Национального комитета России по теоретической и прикладной механике, членом Национального комитета России по машиностроению.

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