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17:22 (мск), источник: ТАСС

В центральном парке Лисичанска установили Знамя Победы

ГРОЗНЫЙ, 2 июля. /ТАСС/. Красное знамя Победы установили центральном парке Лисичанска в ЛНР, который в субботу взяли под контроль союзные войска. Об этом сообщил глава региона Рамзан Кадыров.

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Источник: РИА "Новости"

«В центральном парке Лисичанска установили красное знамя Победы в ознаменование освобождения города от украинских националистических формирований. Нашим подразделениям совместно с союзными войсками хватило нескольких часов, чтобы полностью взять город под свой контроль», — написал Кадыров в Telegram-канале.

Ранее сообщалось, что Лисичанск в Луганской Народной Республике перешел под полный контроль союзных войск, в городе идет зачистка. Кадыров сообщил, подразделения под командованием Алаудинова и второго корпуса народной милиции ЛНР прошли весь город и с боем дошли до самого его центра.

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