В центральном парке Лисичанска установили Знамя Победы

«В центральном парке Лисичанска установили красное знамя Победы в ознаменование освобождения города от украинских националистических формирований. Нашим подразделениям совместно с союзными войсками хватило нескольких часов, чтобы полностью взять город под свой контроль», — написал Кадыров в Telegram-канале.
Ранее сообщалось, что Лисичанск в Луганской Народной Республике перешел под полный контроль союзных войск, в городе идет зачистка. Кадыров сообщил, подразделения под командованием Алаудинова и второго корпуса народной милиции ЛНР прошли весь город и с боем дошли до самого его центра.