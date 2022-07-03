В Белгороде произошла серия взрывов

«Полчаса назад в Белгороде была слышна серия громких звуков. Горит частный жилой дом по улице Маяковского, 23. Причины произошедшего выясняются, предположительно сработало ПВО», — написал господин Гладков в Telegram. Пострадавшие госпитализированы. На месте работают оперативные службы.
Советник губернатора Орловской области Сергей Лежнев, который находится в Белгороде, сообщил, что кроме частного дома на улице Маяковского также пострадал пятиэтажный дом. Очевидцы присылают изданию Fonar.tv фотографии выбитых стекол.
Белгородская область граничит с Украиной. С начала военной операции региональные власти неоднократно сообщали о взрывах и обстрелах со стороны Украины. В области действует желтый уровень террористической опасности.