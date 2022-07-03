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04:30 (мск), источник: Коммерсантъ

В Белгороде произошла серия взрывов

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил о «серии громких звуков» в Белгороде и о пожаре в частном доме. По его словам, пострадали три человека. Он предположил, что причиной стала работа ПВО. Местные СМИ публикуют фото и видео взрывов и их последствий.

Спецоперация на Украине

«Полчаса назад в Белгороде была слышна серия громких звуков. Горит частный жилой дом по улице Маяковского, 23. Причины произошедшего выясняются, предположительно сработало ПВО», — написал господин Гладков в Telegram. Пострадавшие госпитализированы. На месте работают оперативные службы.

Советник губернатора Орловской области Сергей Лежнев, который находится в Белгороде, сообщил, что кроме частного дома на улице Маяковского также пострадал пятиэтажный дом. Очевидцы присылают изданию Fonar.tv фотографии выбитых стекол.

Белгородская область граничит с Украиной. С начала военной операции региональные власти неоднократно сообщали о взрывах и обстрелах со стороны Украины. В области действует желтый уровень террористической опасности.

Леонид Уварчев

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