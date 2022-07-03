Курский губернатор сообщил о двух сбитых беспилотниках

Старовойт также выразил соболезнования родственникам трех белгородцев, погибших сегодня ночью в результате взрывов. В 8:45 Telegram-канал Baza сообщил, что под завалами в доме на улице Маяковского в Белгороде нашли тела еще двух погибших. Также пострадали четыре человека, были повреждены 11 многоквартирных и не менее 39 частных домов.
«От себя лично, от всех курян выражаю соболезнования родным и близким погибших. Курская область скорбит вместе с вами», — написал курский губернатор. Он назвал случившееся «атакой противника».
Белгородская и Курская области граничат с Украиной. С начала военной операции региональные власти неоднократно сообщали о взрывах и обстрелах со стороны Украины. В этих регионах действует желтый, предпоследний уровень террористической опасности.