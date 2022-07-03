Банк России представил новую купюру номиналом сто рублей На новой банкноте изображены символы Москвы - Красная площадь, парк "Зарядье", здание МГУ на Воробьевых горах. При этом с нее убрали квадригу Аполлона
Фоторепортажи
10Выдающиеся мемориалы героям Великой Отечественной войны в России
16Церемония прощания с Пьером Нарциссом
09:28 (мск), источник: Коммерсантъ

Курский губернатор сообщил о двух сбитых беспилотниках

Губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил в Telegram-канале, что сегодня ночью «на подлете» к Курску российские ПВО сбили два украинских беспилотника «Стриж». Пострадавших нет.

Спецоперация на Украине

Старовойт также выразил соболезнования родственникам трех белгородцев, погибших сегодня ночью в результате взрывов. В 8:45 Telegram-канал Baza сообщил, что под завалами в доме на улице Маяковского в Белгороде нашли тела еще двух погибших. Также пострадали четыре человека, были повреждены 11 многоквартирных и не менее 39 частных домов.

«От себя лично, от всех курян выражаю соболезнования родным и близким погибших. Курская область скорбит вместе с вами», — написал курский губернатор. Он назвал случившееся «атакой противника».

Белгородская и Курская области граничат с Украиной. С начала военной операции региональные власти неоднократно сообщали о взрывах и обстрелах со стороны Украины. В этих регионах действует желтый, предпоследний уровень террористической опасности.

Анастасия Ларина

 Легендарная советская награда возвращается. Выбор за вами
В чем признался и в чем так и не признался Путин журналистам
Спецоперация на Украине
Курский губернатор сообщил о двух сбитых беспилотниках
В результате ЧП в Белгороде погибли три человека
Лукашенко заявил о гибели воевавших на стороне Украины белорусов
На здании администрации Лисичанска установили знамя Победы
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
О проектеИспользование материаловОбратная связь