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10:40 (мск), источник: ТАСС

Что известно о ЧП в Белгороде

Серию громких звуков услышали в Белгороде 3 июля, после которых губернатор Вячеслав Гладков сообщил о загоревшемся частном доме по адресу: улица Маяковского, 23. По его словам, предположительно, сработала система ПВО. Позднее глава региона уточнил, что в результате ЧП погибли три человека и четыре пострадали.

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ТАСС собрал основное о случившемся на данный момент.

Что произошло

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил 3 июля о серии громких звуков в городе и загоревшемся частном доме. По его словам, предположительно, сработала система ПВО.

Позднее Гладков уточнил, что в результате ЧП в городе погибли три человека и четверо пострадали.

Глава региона также сообщил о частичном разрушении 11 многоквартирных домов на улицах Маяковского, Мичурина, Чумичова, Попова и Павлова. Кроме того, повреждены не менее 39 частных жилых домов на улицах Маяковского, Попова, Павлова.

Как сообщил источник в экстренных службах, возгорание в частном доме на улице Маяковского, 23, потушено.

Что известно о пострадавших

По информации городской больницы № 2, один из пострадавших находится в состоянии средней степени тяжести. По мнению медиков, его необходимо поместить в травматологическое отделение, но мужчина отказался от госпитализации.

При этом глава региона сообщал о пострадавшем мужчине, состояние которого оценивается как тяжелое.

Также Гладков уточнял, что среди пострадавших есть 10-летний ребенок. По словам губернатора, еще двух человек медики осмотрели на месте ЧП.

О реакции властей

Губернатор региона сообщил, что в Белгороде под руководством его заместителей Константина Полежаева и Владимира Базарова, а также мэра города Антона Иванова будет осуществлен подомовой и поквартирный обход для фиксации всех разрушений.

Все затраты на восстановление зданий власти области возьмут на себя. Подрядные организации в ближайшее время проведут все необходимые замеры и приступят к работам. Мэр города позднее уточнил, что восстановительные работы начнутся уже 3 июля.

После ЧП Вячеслав Гладков и мэр Белгорода Антон Иванов посетили жильцов дома во Втором Южном переулке, где ранее горела крыша. Погибших и пострадавших здесь нет.

Губернатор пообещал, что дом восстановят, в данный момент на месте ЧП работают оперативные службы, чтобы определить причину произошедшего пожара.

Для пострадавших в ЧП горожан заработала горячая линия по номеру 122.

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