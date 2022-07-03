Что известно о ЧП в Белгороде

ТАСС собрал основное о случившемся на данный момент.
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил 3 июля о серии громких звуков в городе и загоревшемся частном доме. По его словам, предположительно, сработала система ПВО.
Позднее Гладков уточнил, что в результате ЧП в городе погибли три человека и четверо пострадали.
Глава региона также сообщил о частичном разрушении 11 многоквартирных домов на улицах Маяковского, Мичурина, Чумичова, Попова и Павлова. Кроме того, повреждены не менее 39 частных жилых домов на улицах Маяковского, Попова, Павлова.
Как сообщил источник в экстренных службах, возгорание в частном доме на улице Маяковского, 23, потушено.
По информации городской больницы № 2, один из пострадавших находится в состоянии средней степени тяжести. По мнению медиков, его необходимо поместить в травматологическое отделение, но мужчина отказался от госпитализации.
При этом глава региона сообщал о пострадавшем мужчине, состояние которого оценивается как тяжелое.
Также Гладков уточнял, что среди пострадавших есть 10-летний ребенок. По словам губернатора, еще двух человек медики осмотрели на месте ЧП.
Губернатор региона сообщил, что в Белгороде под руководством его заместителей Константина Полежаева и Владимира Базарова, а также мэра города Антона Иванова будет осуществлен подомовой и поквартирный обход для фиксации всех разрушений.
После ЧП Вячеслав Гладков и мэр Белгорода Антон Иванов посетили жильцов дома во Втором Южном переулке, где ранее горела крыша. Погибших и пострадавших здесь нет.
Губернатор пообещал, что дом восстановят, в данный момент на месте ЧП работают оперативные службы, чтобы определить причину произошедшего пожара.
Для пострадавших в ЧП горожан заработала горячая линия по номеру 122.