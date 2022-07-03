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12:15 (мск), источник: РБК

Минобороны сообщило о полном окружении Лисичанска

Украинская группировка войск блокирована в «котле», в Лисичанске идут бои, сообщили в Минобороны.

Спецоперация на Украине
Источник: РИА "Новости"

Российские войска полностью замкнули кольцо вокруг города Лисичанск в Луганской народной республике, сообщили в Министерстве обороны России.

Как отметили в ведомстве, войска группировки «Центр» взяли под контроль село Верхнекаменка, а также поселки Золотаревка и Белогоровка, после чего вышли к реке Северский Донец и вместе с Южной группировкой войск замкнули кольцо окружения вокруг Лисичанска.

«В очередном “котле” полностью заблокирована украинская группировка войск. Только за последние двое суток в данном районе сдались в плен 38 украинских военнослужащих, большую часть которых составляют местные жители, насильно мобилизованные в ряды ВСУ», — сообщили в Минобороны.

В самом городе идут бои, сообщили в Минобороны. 2 июля в окрестностях Лисичанска были «освобождены» город Новодружеск, поселок Малорязанцево и село Белая Гора, добавили в ведомстве.

Украинские силы несут значительные потери по всем направлениям, утверждает Минобороны. «В районе населенного пункта Марьинка Донецкой Народной Республики 54-я механизированная бригада ВСУ за несколько суток боев потеряла более 60 процентов личного состава и техники», — говорится в сообщении.

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