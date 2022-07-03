В Киеве заявили о задержании Турцией российского корабля

«Сейчас судно стоит у входа в порт, оно задержано таможенными органами Турции», — заявил дипломат.
По его словам, судьба корабля будет решаться на заседании следствия в понедельник.
Ранее Reuters утверждало, что Киев обратился к Анкаре с просьбой задержать направляющееся в Турцию судно под флагом России, якобы перевозящее украинское зерно из Бердянска.
ООН неоднократно заявляла об угрозе мирового продовольственного кризиса из-за дефицита злаков. Запад обвинил Россию в блокировании поставок украинского зерна на мировые рынки, также Москве приписывали кражу этого ресурса. При этом киевские власти сами создали множество логистических препятствий: заминировали акваторию Черного моря, что не позволяет вывозить грузы судами, а также подожгли зерно в порту Мариуполя.
Как заявил Владимир Путин, Россия никак не препятствует вывозу пшеницы с Украины, если Киев разминирует порты, то суда смогут беспрепятственно выходить.