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17:28 (мск), источник: © РИА Новости

В Киеве заявили о задержании Турцией российского корабля

МОСКВА, 3 июл — РИА Новости. Турецкая таможня задержала российское судно, якобы перевозившее зерно с Украины, сообщило агентство Reuters со ссылкой на посла страны в Анкаре Василия Боднаря.

Источник: © РИА Новости

«Сейчас судно стоит у входа в порт, оно задержано таможенными органами Турции», — заявил дипломат.

По его словам, судьба корабля будет решаться на заседании следствия в понедельник.

Ранее Reuters утверждало, что Киев обратился к Анкаре с просьбой задержать направляющееся в Турцию судно под флагом России, якобы перевозящее украинское зерно из Бердянска.

ООН неоднократно заявляла об угрозе мирового продовольственного кризиса из-за дефицита злаков. Запад обвинил Россию в блокировании поставок украинского зерна на мировые рынки, также Москве приписывали кражу этого ресурса. При этом киевские власти сами создали множество логистических препятствий: заминировали акваторию Черного моря, что не позволяет вывозить грузы судами, а также подожгли зерно в порту Мариуполя.

Как заявил Владимир Путин, Россия никак не препятствует вывозу пшеницы с Украины, если Киев разминирует порты, то суда смогут беспрепятственно выходить.

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