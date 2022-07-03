В Копенгагене несколько человек пострадали при стрельбе в торговом центре

«Раздались выстрелы, несколько человек ранены. Работаем на месте», — говорится в сообщении.
Силовики посоветовали людям, находящимся в ТЦ, дождаться прибытия полиции, а всем остальным не приближаться к Field’s.
Полиция также сообщила, что в связи со стрельбой задержан один человек.
Посетительница Field’s, которая получила ранение, рассказала телеканалу TV2, что находилась на верхнем этаже ресторана Sunset Boulevard и слышала как минимум три выстрела, а также видела людей, которые начали выбегать из торгового центра.
Канал также опубликовал фото- и видеокадры с места событий. На одном из изображений, как сообщает телеканал, показан раненный мужчина, которого бригада скорой помощи вынесла из торгового центра и оказывает помощь.