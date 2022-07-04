Что изменится в жизни россиян с 1 июляБыстрое оформление паспорта, защита пенсий, квалификация гидов и другие нововведения
Фоторепортажи
8В Британии празднуют Платиновый юбилей королевы
16Аномальная жара в России
Спецоперация на Украине
10:02 (мск), источник: Ведомости

При стрельбе в торговом центре в Копенгагене погиб гражданин России

Одним из погибших в результате стрельбы в Копенгагене оказался россиянин, живущий в Дании. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на главного инспектора полиции Копенгагена Сёрен Томассен.

Источник: Reuters

«Среди убитых — 17-летний датчанин, 17-летняя датчанка и 47-летний мужчина с российским гражданством, проживающий в Дании», — рассказал Томассен. Он также отметил, что было ранено четверо посетителей: двое из них являются гражданами Дании, еще двое — граждане Швеции.

Трагедия в торговом центре в датской столице произошла 3 июля. Ранее глава полиции заявил, что при стрельбе погибли несколько человек, не уточнив точное количество жертв. Подозреваемым стал 22-летний датчанин. В настоящий момент он арестован, ему предъявлены обвинения в убийстве. Полиция считает, что стрелявший действовал в одиночку.

 Минпросвещения разрабатывает видеоплатформу для школьников
Определены правила эксперимента по использованию образовательных онлайн-ресурсов
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
О проектеИспользование материаловОбратная связь