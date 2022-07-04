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12:15 (мск), источник: Коммерсантъ

В результате беспорядков в узбекском городе Нукус пострадали 243 человека, погибли 18

В ходе беспорядков в столице узбекской автономии Каракалпакстан городе Нукус погибли 18 человек, пострадали 243 (94 из них все еще находятся в больницах). Об этом сообщили Национальная гвардия и Генпрокуратура Узбекистана. Задержаны были 516 участников беспорядков.

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«1−2 июля были задержаны 516 человек, ведется следствие. К отдельным гражданам были применены административные меры, они отпущены», — заявил пресс-секретарь Национальной гвардии Узбекистана Даврон Джуманиязов.

Генпрокуратура сообщила, что возбудила по факту беспорядков уголовное дело по статье «Посягательства на конституционный строй республики Узбекистан».

Протесты в Каракалпакстане начались 1 июля после того, как власти представили проект новой конституции. В ней предлагалось лишить регион суверенитета и права выйти из состава Узбекистана по референдуму. После протестов президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев приехал в Нукус. На встрече с местными депутатами он предложил убрать предложение об автономии из проекта конституции. Власти Узбекистана приняли решение продлить обсуждение проекта поправок до 15 июля и сохранить автономию Каракалпакстана.

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Анастасия Ларина

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