В результате беспорядков в узбекском городе Нукус пострадали 243 человека, погибли 18

«1−2 июля были задержаны 516 человек, ведется следствие. К отдельным гражданам были применены административные меры, они отпущены», — заявил пресс-секретарь Национальной гвардии Узбекистана Даврон Джуманиязов.
Генпрокуратура сообщила, что возбудила по факту беспорядков уголовное дело по статье «Посягательства на конституционный строй республики Узбекистан».
Протесты в Каракалпакстане начались 1 июля после того, как власти представили проект новой конституции. В ней предлагалось лишить регион суверенитета и права выйти из состава Узбекистана по референдуму. После протестов президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев приехал в Нукус. На встрече с местными депутатами он предложил убрать предложение об автономии из проекта конституции. Власти Узбекистана приняли решение продлить обсуждение проекта поправок до 15 июля и сохранить автономию Каракалпакстана.