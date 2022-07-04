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12:21 (мск), источник: © РИА Новости

Украина утратила управление войсками, отступающими из ЛНР

МОСКВА, 4 июл — РИА Новости. Командование ВСУ потеряло управление войсками, отступающими из Луганской Народной Республики, сообщило Минобороны.

Спецоперация на Украине
Источник: Reuters

«В результате успешных наступательных действий российских Вооруженных сил в Луганской Народной Республике украинским командованием потеряно управление отступающими подразделениями 10-й горно-штурмовой, 72-й и 115-й механизированных бригад ВСУ, а также 118-й бригады территориальной обороны», — пояснили в ведомстве.

Накануне министр обороны Сергей Шойгу доложил Владимиру Путину об освобождении всей территории ЛНР.

Второго июля союзные силы ВС России и Народной милиции ЛНР окружили, а затем освободили Лисичанск, последний город бывшей Луганской области, находившийся под контролем ВСУ.

Как заявили в Народной милиции ЛНР, ее бойцы и в дальнейшем будут продолжать наступление до полного освобождения «от украинского нацизма».

Россия с 24 февраля ведет на Украине спецоперацию с целью защиты жителей Донбасса, которые, как подчеркнул президент Владимир Путин, в течение восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима.

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