«Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 16.50 (совпадает с мск — ред.) — н.п. Первомайское — г. Донецк (Куйбышевский и Киевский районы): выпущено 12 снарядов калибром 155 миллиметров», — сообщает представительство в своем Telegram-канале.
По данным штаба территориальной обороны республики, в результате обстрела Киевского района ранена женщина.
Представительство также сообщило об очередном обстреле Ясиноватой снарядами калибром 152 миллиметра.
Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. Также на Украине была разработана и изготовлена в единственном экземпляре колесная самоходная артиллерийская установка «Богдана» под такой калибр. Ранее США поставили Украине дальнобойные гаубицы M-777 калибром 155 миллиметров, украинские войска уже использовали их для обстрела городов, включая Донецк, в результате чего гибли мирные жители.