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17:50 (мск), источник: © РИА Новости

Украинские войска обстреляли Донецк 155-миллиметровыми снарядами

ДОНЕЦК, 4 июл — РИА Новости. Украинские войска выпустили 12 снарядов калибром 155 миллиметров по Куйбышевскому и Киевскому районам Донецка, заявило представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.

Спецоперация на Украине
Источник: © РИА Новости

«Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 16.50 (совпадает с мск — ред.) — н.п. Первомайское — г. Донецк (Куйбышевский и Киевский районы): выпущено 12 снарядов калибром 155 миллиметров», — сообщает представительство в своем Telegram-канале.

По данным штаба территориальной обороны республики, в результате обстрела Киевского района ранена женщина.

Представительство также сообщило об очередном обстреле Ясиноватой снарядами калибром 152 миллиметра.

Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. Также на Украине была разработана и изготовлена в единственном экземпляре колесная самоходная артиллерийская установка «Богдана» под такой калибр. Ранее США поставили Украине дальнобойные гаубицы M-777 калибром 155 миллиметров, украинские войска уже использовали их для обстрела городов, включая Донецк, в результате чего гибли мирные жители.

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