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09:19 (мск), источник: Ведомости

Губернатор Брянской области сообщил об обстреле села Зерново

Село Зерново в Брянской области подверглось артиллерийскому обстрелу, в результате никто не пострадал, сообщил губернатор Александр Богомаз в своем Telegram-канале.

Источник: РИА "Новости"

«Сегодня утром со стороны Украины был произведён артиллерийский обстрел села Зерново Суземского района. Зафиксировано порядка 18 выстрелов. Пострадавших нет. На месте работают оперативные службы», — говорится в сообщении.

Ранее сегодня губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил, что артиллерийскому обстрелу подверглись деревня Макарово и поселок Теткино. Подробности он обещал сообщить позднее.

29 июня Богомаз рассказал, что российские военные сбили украинский беспилотник в Брянской области, который трижды пытался нанести удар по селу Случевск. В результате никто не пострадал, разрушений нет. Также о сбитых украинских беспилотниках сообщали губернаторы Курской и Белгородской областей. В Белгороде, по данным губернатора Вячеслава Гладкова, в результате происшествия погибли пять человек.

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