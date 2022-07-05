Российские военные рассказали следователям о пытках в украинском плену

«Сотрудники Следственного комитета Российской Федерации в ходе проводимых проверок дадут правовую оценку каждому случаю. По результатам будет решен вопрос о возбуждении уголовного дела», — говорится в сообщении.
Так, один военнослужащий рассказал, что во время 15-часового боя у него закончились боеприпасы и он попал в плен. Ему завязали глаза и связали руки, доставили в Харьков, где били палками и дубинками по телу, но лицо не трогали, чтобы не было синяков. Сотрудники Службы безопасности Украины применяли удушающие приемы и угрожали застрелить, если он не зачитает на камеру подготовленный текст.
Другой военный сообщил, что попал в плен с ранением бедра. Медицинские процедуры ему проводили без обезболивания, кроме того, мужчину били и пытали током. Вместе с тремя другими российскими военнослужащими его спустили в подвал, где облили водой и долго били, после чего оставили на четверо суток без воды и еды. Потом отвезли в больницу, «подлатали» — и бросили в камеру на каменный пол, где он провел еще трое суток без воды и еды. Когда наступало время делать перевязку, от него требовали кричать пропагандистские лозунги, в противном случае отказывались вести на прием.
Военнослужащему, попавшему в плен с двумя ранениями, украинские врачи ампутировали ногу. Посещение перевязочной всегда начиналось одинаково: медицинский работник тыкал в рану и смотрел, как он корчится от боли, а между перевязками его жестоко избивали.
Российские военнослужащие, которые сегодня проходят лечение и реабилитацию в медицинских учреждениях, рассказывают следователям свои истории, каждая из которых изобилует примерами того, как представители Украины нарушают требования Женевской конвенции об обращении с военнопленными, запрещающие жестокость, пытки и истязания, заключили в СК.
Обмен военнопленными по формуле 144 на 144 состоялся 29 июня по указанию Владимира Путина.