Пушилин рассказал о переброске подразделений на Донецкое направление

«Луганская Народная Республика на данный момент освобождена… Мы уже можем говорить, что и наш корпус, который принимал участие, помогая нашим братьям, — он перемещается на донецкое направление. Также перемещается и второй корпус Луганский», — сказал Пушилин.
Министр обороны РФ Сергей Шойгу ранее сообщил об освобождении Луганской Народной Республики. В результате успешных боевых действий ВС РФ совместно с подразделениями Народной милиции ЛНР установили полный контроль над Лисичанском — последним городом в республике, в котором были украинские войска — и рядом близлежащих населенных пунктов. Оставляя город, украинские боевики взорвали и разрушили часть важных административных зданий, включая мэрию.
Также в ходе спецоперации ВС РФ совместно с силами Донецкой Народной Республики освободили значительную часть территории ДНР, в частности освобождены Волноваха, стратегически важный райцентр к югу от Донецка, Мариуполь, крупнейший город на побережье Азовского моря, и Святогорск, в котором располагается крупный православный монастырь в статусе лавры. Однако обстрелы Донецка со стороны подконтрольных боевикам населенных пунктов Пески, Авдеевка и других продолжаются, ежедневно представительство ДНР в СЦКК и власти города сообщают о разрушениях инфраструктуры, гибели и ранениях мирных жителей.