Украинские войска снова обстреляли Донецк

Ранее представительство ДНР в СЦКК заявляло, что во вторник украинские войска выпустили по Донецку более 100 артиллерийских боеприпасов «натовского» калибра.
«Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины) по направлению: 15.30 (совпадает с мск — ред.) — населенный пункт Первомайское — город Донецк (Куйбышевский, Ворошиловский и Киевский районы): выпущено 15 снарядов калибром 155 миллиметров», — заявило представительство ДНР в своем Telegram-канале.
Также на Украине была разработана и изготовлена в единственном экземпляре колесная самоходная артиллерийская установка «Богдана» под такой калибр. Ранее США поставили Украине дальнобойные гаубицы M-777 калибром 155 миллиметров, украинские войска уже использовали их для обстрела городов, включая Донецк, в результате чего гибли мирные жители.