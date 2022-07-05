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16:21 (мск), источник: © РИА Новости

Украинские войска снова обстреляли Донецк

ДОНЕЦК, 5 июл — РИА Новости. Украинские войска в 15.30 мск выпустили по Донецку 15 снарядов «натовского» калибра 155 миллиметров, сообщило во вторник представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Спецоперация на Украине
Источник: © РИА Новости

Ранее представительство ДНР в СЦКК заявляло, что во вторник украинские войска выпустили по Донецку более 100 артиллерийских боеприпасов «натовского» калибра.

«Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины) по направлению: 15.30 (совпадает с мск — ред.) — населенный пункт Первомайское — город Донецк (Куйбышевский, Ворошиловский и Киевский районы): выпущено 15 снарядов калибром 155 миллиметров», — заявило представительство ДНР в своем Telegram-канале.

Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО.

Также на Украине была разработана и изготовлена в единственном экземпляре колесная самоходная артиллерийская установка «Богдана» под такой калибр. Ранее США поставили Украине дальнобойные гаубицы M-777 калибром 155 миллиметров, украинские войска уже использовали их для обстрела городов, включая Донецк, в результате чего гибли мирные жители.

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