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20:31 (мск), источник: © РИА Новости

СК возбудил дела после ранений ВСУ российских журналистов

МОСКВА, 5 июл — РИА Новости. Следственный комитет РФ возбудил уголовные дела по факту ранений журналистов российских телеканалов «НТВ» и «ТВ Центр» в Донецкой Народной Республике украинскими войсками, сообщает пресс-служба ведомства.

Спецоперация на Украине
Источник: © РИА Новости

«В Следственном комитете России возбуждено два уголовных дела по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 356 УК РФ (жестокое обращение с гражданским населением, применение в вооруженном конфликте запрещенных средств и методов), по фактам обстрелов украинскими силовиками территории Донецкой Народной Республики, в результате которых получили ранения журналисты российских телеканалов», — говорится в сообщении.

По данным следствия, 1 июля украинские военные и члены иных воинских формирований Украины во исполнение преступных приказов вышестоящих командиров произвели прицельный артиллерийский обстрел из тяжелых видов вооружения города Донецка.

«В ходе обстрела один из снарядов разорвался в непосредственной близости от съемочной группы телеканала “ТВ Центр”, в результате чего получил ранения ассистент оператора съемочной группы. 4 июля украинские силовики произвели прицельный обстрел из тяжелых видов вооружения города Славянска, где съемочная группа телеканала “НТВ” осуществляла съемку новостного сюжета. В результате разрыва снаряда получил ранения оператор съемочной группы», — уточняется в информации.

Следственный комитет России продолжает фиксировать преступления украинских войск и украинских воинских формирований на территориях Донецкой и Луганской народных республик, а также устанавливать конкретных лиц из их числа, причастных к совершению преступных деяний.

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