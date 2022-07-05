СК возбудил дела после ранений ВСУ российских журналистов

«В Следственном комитете России возбуждено два уголовных дела по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 356 УК РФ (жестокое обращение с гражданским населением, применение в вооруженном конфликте запрещенных средств и методов), по фактам обстрелов украинскими силовиками территории Донецкой Народной Республики, в результате которых получили ранения журналисты российских телеканалов», — говорится в сообщении.
По данным следствия, 1 июля украинские военные и члены иных воинских формирований Украины во исполнение преступных приказов вышестоящих командиров произвели прицельный артиллерийский обстрел из тяжелых видов вооружения города Донецка.
«В ходе обстрела один из снарядов разорвался в непосредственной близости от съемочной группы телеканала “ТВ Центр”, в результате чего получил ранения ассистент оператора съемочной группы. 4 июля украинские силовики произвели прицельный обстрел из тяжелых видов вооружения города Славянска, где съемочная группа телеканала “НТВ” осуществляла съемку новостного сюжета. В результате разрыва снаряда получил ранения оператор съемочной группы», — уточняется в информации.
Следственный комитет России продолжает фиксировать преступления украинских войск и украинских воинских формирований на территориях Донецкой и Луганской народных республик, а также устанавливать конкретных лиц из их числа, причастных к совершению преступных деяний.