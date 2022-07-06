Источник: российские электромагнитные комплексы «Ступор» впервые применили на Украине

«Российские электромагнитные комплексы “Ступор” впервые были успешно применены в ходе спецоперации на Украине против украинских дронов», — сообщил собеседник агентства.
«С помощью наведения прицела на объект и простым нажатием на кнопку “Ступор” глушит управляющий сигнал между оператором и беспилотником, после чего украинский дрон нейтрализуется и принудительно садится в нужное место. Необходимость таких переносных антидронов стала очевидна в связи с большим количеством БЛА и различных небольших коптеров, применяемых ВСУ», — рассказал он.
ТАСС не располагает официальной информацией на этот счет.
Ранее о боевом применении подобных переносных противодроновых устройств в ходе спецоперации на Украине официально не сообщалось. Российское военное ведомство периодически сообщает об уничтожении украинских БЛА с помощью различных зенитных ракетных систем и комплексов ПВО, а также комплексов радиоэлектронной борьбы.
Переносной комплекс «Ступор» создан Главным научно-исследовательским испытательным центром робототехники Минобороны РФ для подавления БЛА, в том числе коптерного типа, применяемых на земной и водной поверхности, на дальности прямой видимости. Впервые образец «ружья» был представлен на международном военно-техническом форуме «Армия-2017».
Аппарат излучает электромагнитные импульсы и в первую очередь предназначен для подавления канала управления беспилотника, который под воздействием излучения теряет связь с оператором, что приводит к неуправляемому полету и падению. «Ступор» действует на дальности до 2 км в 20-градусном секторе. Комплекс также может подавлять каналы навигации и передачи БЛА, их фото- и видеокамеры в оптико-электронном диапазоне.