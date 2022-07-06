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04:37 (мск), источник: ТАСС

Источник: российские электромагнитные комплексы «Ступор» впервые применили на Украине

МОСКВА, 6 июля. /ТАСС/. Российские электромагнитные «ружья» для борьбы с беспилотными летательными аппаратами (БЛА) впервые применили в ходе военной спецоперации на Украине. Об этом ТАСС сообщил источник в силовых структурах.

Спецоперация на Украине
Источник: РИА "Новости"

«Российские электромагнитные комплексы “Ступор” впервые были успешно применены в ходе спецоперации на Украине против украинских дронов», — сообщил собеседник агентства.

По его словам, аппараты показывают достаточно высокую эффективность применения и удобны в использовании.

«С помощью наведения прицела на объект и простым нажатием на кнопку “Ступор” глушит управляющий сигнал между оператором и беспилотником, после чего украинский дрон нейтрализуется и принудительно садится в нужное место. Необходимость таких переносных антидронов стала очевидна в связи с большим количеством БЛА и различных небольших коптеров, применяемых ВСУ», — рассказал он.

Собеседник агентства не стал уточнять, где конкретно применяется подобная техника, однако отметил ее успешное использование на западе Донецкой Народной Республики.

ТАСС не располагает официальной информацией на этот счет.

Ранее о боевом применении подобных переносных противодроновых устройств в ходе спецоперации на Украине официально не сообщалось. Российское военное ведомство периодически сообщает об уничтожении украинских БЛА с помощью различных зенитных ракетных систем и комплексов ПВО, а также комплексов радиоэлектронной борьбы.

Об антидроновом «ружье»

Переносной комплекс «Ступор» создан Главным научно-исследовательским испытательным центром робототехники Минобороны РФ для подавления БЛА, в том числе коптерного типа, применяемых на земной и водной поверхности, на дальности прямой видимости. Впервые образец «ружья» был представлен на международном военно-техническом форуме «Армия-2017».

Аппарат излучает электромагнитные импульсы и в первую очередь предназначен для подавления канала управления беспилотника, который под воздействием излучения теряет связь с оператором, что приводит к неуправляемому полету и падению. «Ступор» действует на дальности до 2 км в 20-градусном секторе. Комплекс также может подавлять каналы навигации и передачи БЛА, их фото- и видеокамеры в оптико-электронном диапазоне.

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