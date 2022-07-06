В ОНК сообщили о задержании помощника главы МВД Сергея Умнова

«Умнов был задержан и доставлен в Москву. Он находится в ИВС на Петровке, 38. Генерал сказал наблюдателям, что ему предъявили обвинение в злоупотреблении полномочиями. Виновным себя он не признает», — отметили в ОНК, добавив, что других фигурантов этого дела в ИВС не было.
5 июля появилась информация об обысках у начальника ГИБДД по Петербургу и Ленобласти Алексея Семенова и бывшего замглавы ГУ МВД региона Ивана Абакумова. Мероприятия проводились в рамках уголовного дела о злоупотреблении должностными полномочиями, повлекшими тяжкие последствия (ч. 3 ст. 285 УК РФ).
Сергей Умнов с 2012 по 2019 год был начальником ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти, а потом стал помощником министра внутренних дел Владимира Колокольцева.