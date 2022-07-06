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12:33 (мск), источник: Газета.Ру

Минобороны России сообщило об уничтожении двух американских РСЗО HIMARS в Донбассе

Министерство обороны РФ сообщило, что Вооруженные Силы РФ высокоточными ракетами уничтожили две американские ракетные системы залпового огня (РСЗО) «HIMARS» в Малотарановке Донецкой народной республики (ДНР).

Спецоперация на Украине
Источник: РИА "Новости"

«В районе населенного пункта Малотарановка Донецкой народной республики высокоточными ракетами воздушного базирования уничтожены две пусковые установки системы залпового огня “HIMARS” производства США и два склада боеприпасов к ним», — говорится в сообщении.

В Минобороны добавили, что российские военные также уничтожили радиолокационную станцию наведения зенитно-ракетной системы С-300 в районе населенного пункта Широколановка в Николаевской области и пункт временной дислокации подразделений иностранных наемников в районе села Лиманы.

Накануне в Межведомственном координационном штабе РФ по гуманитарному реагированию сообщали, что бойцы украинских формирований готовят провокацию с применением отравляющих веществ на Славянской ТЭС.

По данным ведомства, на насосно-фильтрационную станцию украинские военные завезли свыше 6 тыс. литров жидкого хлора, емкости заминировали и планируют подорвать при подходе подразделений российских войск и формирований Донецкой народной республики.

Дмитрий Каверин

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