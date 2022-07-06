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21:37 (мск), источник: Коммерсантъ

Басманный суд Москвы арестовал генералов МВД Умнова и Абакумова

Басманный районный суд Москвы арестовал на два месяца генерал-лейтенантов МВД Сергея Умнова и Ивана Абакумова. Их подозревают в злоупотреблении полномочиями (ч. 3 ст. 285 УК РФ). Процесс проходил в закрытом для слушателей и СМИ режиме по просьбе следователя центрального аппарата Следственного комитета России. По его словам, это необходимо для сохранения тайны следствия и безопасности свидетелей.

Бывший начальник петербургского главка МВД генерал-лейтенант Сергей Умнов | Источник: РИА "Новости"

Сергей Умнов — помощник главы МВД России, с 2012 по 2019 год руководил главком МВД в Санкт-Петербурге.

Иван Абакумов — бывший заместитель начальника МВД Санкт-Петербурга.

Оба проходят по одному делу с вместе главой ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленобласти Алексеем Семеновым (процесс об избрании ему меры пресечения идет сейчас в зале Басманного суда) и главой отдела правового обеспечения ГИБДД Санкт-Петербурга Еленой Копьевой. Она была арестована ранее сегодня.

Экс-замначальника главка МВД генерал-майор в отставке Иван Абакумов | Источник: РИА "Новости"

По данным следствия, с 2016 по 2020 год несколько должностных лиц из руководящего состава ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области использовали средства фонда «Содействия программам ГУВД СПб и ЛО» для «личного использования».

По требованию генералов на средства фонда приобретались недвижимость и автомобили, а также оплачивалось содержание внештатных помощников. Фигуранты дела также подозреваются в вымогательстве денег у петербургских бизнесменов.

Уголовное дело о злоупотреблении должностными полномочиями, повлекшем тяжкие последствия (ч. 3 ст. 285 УК РФ), возбудили два года назад — в июле 2020 года. Вчера, 5 июля, в домах и на рабочих местах фигурантов дела провели обыски.

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