Басманный суд Москвы арестовал генералов МВД Умнова и Абакумова

Сергей Умнов — помощник главы МВД России, с 2012 по 2019 год руководил главком МВД в Санкт-Петербурге.
Иван Абакумов — бывший заместитель начальника МВД Санкт-Петербурга.
Оба проходят по одному делу с вместе главой ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленобласти Алексеем Семеновым (процесс об избрании ему меры пресечения идет сейчас в зале Басманного суда) и главой отдела правового обеспечения ГИБДД Санкт-Петербурга Еленой Копьевой. Она была арестована ранее сегодня.
По данным следствия, с 2016 по 2020 год несколько должностных лиц из руководящего состава ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области использовали средства фонда «Содействия программам ГУВД СПб и ЛО» для «личного использования».
По требованию генералов на средства фонда приобретались недвижимость и автомобили, а также оплачивалось содержание внештатных помощников. Фигуранты дела также подозреваются в вымогательстве денег у петербургских бизнесменов.
Уголовное дело о злоупотреблении должностными полномочиями, повлекшем тяжкие последствия (ч. 3 ст. 285 УК РФ), возбудили два года назад — в июле 2020 года. Вчера, 5 июля, в домах и на рабочих местах фигурантов дела провели обыски.