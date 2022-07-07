По сведениям ведомства, украинские силовики открыли огонь в 08:10 со стороны поселка Новгородское.
«Выпущено шесть снарядов калибра 155 миллиметров», — говорится в публикации.
Это не первый обстрел территории ДНР с начала сегодняшнего утра — начиная с 05:40 ВСУ наносили удары по Донецку, Горловке, Ясиноватой, поселкам Минеральное и Еленовка.
Артиллерию калибра 155 миллиметров применяют страны НАТО. В частности, это дальнобойные гаубицы M-777, которые США недавно поставили Киеву. Украинские войска уже использовали их при обстреле городов Донбасса, в том числе Донецка, из-за чего гибли мирные жители. Кроме того, под такой калибр на Украине разработали и изготовили в единственном экземпляре колесную самоходную артиллерийскую установку «Богдана».
Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Как подчеркнул Владимир Путин, ее цель заключается в «защите людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима».
Российская армия совместно с силами ДНР и ЛНР полностью освободила Луганскую Народную Республику и значительную часть Донецкой, в том числе Волноваху, Мариуполь и Святогорск.