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Спецоперация на Украине
12:09 (мск), источник: © РИА Новости

Украинские войска обстреляли Михайловку

ДОНЕЦК, 7 июл — РИА Новости. Украинские войска обстреляли село Михайловка в Донецкой народной республике, сообщается в Telegram-канале представительства ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.

Источник: © РИА Новости

По сведениям ведомства, украинские силовики открыли огонь в 08:10 со стороны поселка Новгородское.

«Выпущено шесть снарядов калибра 155 миллиметров», — говорится в публикации.

Это не первый обстрел территории ДНР с начала сегодняшнего утра — начиная с 05:40 ВСУ наносили удары по Донецку, Горловке, Ясиноватой, поселкам Минеральное и Еленовка.

Артиллерию калибра 155 миллиметров применяют страны НАТО. В частности, это дальнобойные гаубицы M-777, которые США недавно поставили Киеву. Украинские войска уже использовали их при обстреле городов Донбасса, в том числе Донецка, из-за чего гибли мирные жители. Кроме того, под такой калибр на Украине разработали и изготовили в единственном экземпляре колесную самоходную артиллерийскую установку «Богдана».

Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Как подчеркнул Владимир Путин, ее цель заключается в «защите людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима».

Российская армия совместно с силами ДНР и ЛНР полностью освободила Луганскую Народную Республику и значительную часть Донецкой, в том числе Волноваху, Мариуполь и Святогорск.

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