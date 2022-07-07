ВКС нанесли удар по украинским военным, высадившимся на остров Змеиный

«На фоне военных провалов и массового отступления украинских войск на Донбассе ночью 7 июля киевским режимом была предпринята попытка символической доставки флага на остров Змеиный», — говорится в сводке российского военного ведомства.
Там отметили, что около 5 утра на остров с моторной лодки высадились несколько украинских военнослужащих, которые сфотографировались с флагом.
«Самолетом ВКС России был немедленно нанесен удар высокоточными ракетами по острову Змеиный, в результате которого часть украинских военнослужащих была уничтожена», — рассказали в ведомстве.
На прошлой неделе в Минобороны России заявили, что в качестве жеста доброй воли войска выведены с острова Змеиный. В ведомстве отметили, что таким образом демонстрируется, что Москва не препятствует усилиям ООН для организации гуманитарного коридора по вывозу сельскохозяйственной продукции с территории Украины.
Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Владимир Путин назвал ее задачей «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.