Искусственный остров из влажных салфеток изменил русло ТемзыЭкологи бьют тревогу
Фоторепортажи
26Прощание с Юрием Шатуновым
13Последний герой
11:59 (мск), источник: © РИА Новости

ВКС нанесли удар по украинским военным, высадившимся на остров Змеиный

МОСКВА, 7 июл — РИА Новости. Российские ВКС не позволили украинским военным установить флаг на острове Змеиный, часть военнослужащих ВСУ уничтожена ударом высокоточных ракет, оставшиеся в живых сбежали, сообщили в министерстве обороны.

Спецоперация на Украине
Источник: © РИА Новости

«На фоне военных провалов и массового отступления украинских войск на Донбассе ночью 7 июля киевским режимом была предпринята попытка символической доставки флага на остров Змеиный», — говорится в сводке российского военного ведомства.

Там отметили, что около 5 утра на остров с моторной лодки высадились несколько украинских военнослужащих, которые сфотографировались с флагом.

«Самолетом ВКС России был немедленно нанесен удар высокоточными ракетами по острову Змеиный, в результате которого часть украинских военнослужащих была уничтожена», — рассказали в ведомстве.

На прошлой неделе в Минобороны России заявили, что в качестве жеста доброй воли войска выведены с острова Змеиный. В ведомстве отметили, что таким образом демонстрируется, что Москва не препятствует усилиям ООН для организации гуманитарного коридора по вывозу сельскохозяйственной продукции с территории Украины.

Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Владимир Путин назвал ее задачей «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.

Во время загрузки произошла ошибка.
Следите за развитием темы Военная операция на Украине
 В США рассказали о плане избавиться от Байдена
Bloomberg рассказал о 'друзьях Путина', живущих дома у многих европейцев
Возрастное ограничение 18+
Спецоперация на Украине
Минобороны России заявило о сбитых украинских самолетах в ДНР
Российские военные предотвратили серию терактов в Херсоне
Украинские войска обстреляли Михайловку
ВКС нанесли удар по украинским военным, высадившимся на Змеиный
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
О проектеИспользование материаловОбратная связь