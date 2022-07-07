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12:45 (мск), источник: © РИА Новости

Боевики «Кракена» не стали выполнять приказ о возвращении в Покровское

МОСКВА, 7 июл — РИА Новости. Батальону «Кракен» на Украине было приказано выдвинуться в Покровское, но командование националистов и боевики отказались выполнить приказ, сообщили в четверг в Минобороны РФ.

Спецоперация на Украине
Источник: Reuters

«Так, 226-му батальону украинского националистического формирования “Кракен” 7 июля было приказано выдвинуться из Харькова в район населенного пункта Покровское, в подчинение оперативной тактической группы “Соледар”. Но командование националистов и боевики отказались выполнить данный приказ», — сообщили в министерстве.

Кроме того, как отметили в Минобороны, «руководством вооруженных сил Украины отдан приказ о сокращении сроков лечения раненных военнослужащих и направлении их без прохождения реабилитации для восполнения потерь подразделений в районах боевых действий».

В Минобороны уточнили, что острая нехватка личного состава подразделений первого эшелона вынудила киевский режим бросать на передовую нацбатальоны, выполнявшие задачи в тыловых районах в качестве заградотрядов.

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