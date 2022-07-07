Боевики «Кракена» не стали выполнять приказ о возвращении в Покровское

«Так, 226-му батальону украинского националистического формирования “Кракен” 7 июля было приказано выдвинуться из Харькова в район населенного пункта Покровское, в подчинение оперативной тактической группы “Соледар”. Но командование националистов и боевики отказались выполнить данный приказ», — сообщили в министерстве.
Кроме того, как отметили в Минобороны, «руководством вооруженных сил Украины отдан приказ о сокращении сроков лечения раненных военнослужащих и направлении их без прохождения реабилитации для восполнения потерь подразделений в районах боевых действий».
В Минобороны уточнили, что острая нехватка личного состава подразделений первого эшелона вынудила киевский режим бросать на передовую нацбатальоны, выполнявшие задачи в тыловых районах в качестве заградотрядов.