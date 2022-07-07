12:53 (мск), источник: РБК
Минобороны России заявило о сбитых украинских самолетах в ДНР
Самолеты сбили российские истребители Су-35С около населенных пунктов Адамовка и Николаев.
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Российские истребители Су-35С сбили два самолета Воздушных сил Украины — один МиГ-29 и один Су-25 на территории Донецкой народной республики (ДНР), сообщило Министерство обороны России. Самолет МиГ-29 сбили в районе города Николаев, удар по Су-25 нанесли в районе населенного пункта Адамовка.
Также за сутки российские средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили 17 украинских беспилотников в Николаевской, Херсонской и Харьковской областях. Военные перехватили шесть украинских баллистических ракет «Точка-У» около городов Скадовск и Новая Каховка Херсонской области, а также села Грушевка Харьковской области.
Также системы перехватили 12 снарядов реактивной системы залпового огня (РСЗО) под Харьковом и Николаевом, а также у городов Донецк, Рясное, Грабское, Макеевка, Криничная и Октябрьское в ДНР.
Удары также нанесли по шести пунктам управления около села Бармашево и двум батальонам территориальной обороны в районе Николаева; трем складам с оружием и боеприпасами у городов Артёмовск, Северск и Звановка в ДНР. Также ведомство сообщило об ударах по 14 районам дислокации украинских военных с техникой и по пункту в Посад-Покровском Николаевской области, где находились иностранные наемники. Удар нанесли по центру подготовки подразделений ВСУ в районе Очакова.
Также военные нанесли удары по трем взводам реактивных систем залпового огня «Град» в районе Дзержинска, четырем артиллерийским батареям в районе Северска и артиллерийскому взводу 152-миллиметровых гаубиц «Гиацинт-Б» в районе Горловки в ДНР.
Всего с начала специальной военной операции российские военные, по их данным, сбили 234 самолета и 137 вертолетов, а также 1479 беспилотников, уничтожили 353 зенитных ракетных комплекса (ЗРК), 3935 танков и других боевых бронированных машин.
Военнослужащие ликвидировали 724 боевые машины РСЗО, 3102 орудия полевой артиллерии и миномета, а также 4064 единицы специальной военной автомобильной техники.
По требованию Роскомнадзора РБК приводит данные о деталях военной операции на Украине на основании информации российских официальных источников.
Украина после начала спецоперации объявила мобилизацию, ввела военное положение и разорвала дипломатические отношения с Россией.