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14:12 (мск), источник: Коммерсантъ

МИД Украины сообщил, что российский сухогруз с украинским зерном покинул порт Турции

Представитель МИД Украины Олег Николенко сообщил, что российский сухогруз «Жибек Жолы», ранее задержанный в Турции, вышел из турецкого порта. По словам министра, в связи с этим турецкого посла в Киеве вызовут в МИД Украины. В Киев утверждают, что судно, вышедшее из порта Бердянска, незаконно вывезло украинское зерно. Город Бердянск находится под контролем войск России с 28 февраля.

«Мы сожалеем, что судну “Жибек жолы”, наполненному украденным украинским зерном, позволили выйти из порта Карасу, несмотря на предоставленные турецким властям доказательства преступления. Посол Турции в Киеве будет приглашен в МИД Украины для прояснения этой неприемлемой ситуации», — написал Олег Николенко в Facebook (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской и запрещенной в России).

3 июля посол Украины в Турции Василий Боднар сообщил о задержании российского судна в турецком порту по просьбе украинской стороны. По данным Bloomberg, судно должно было находиться в порту до тех пор, пока не будет установлено происхождение груза. Турецкая газета Aydnlk со ссылкой на местных таможенников сообщала, что судно не было задержано и что власти Турции не вмешивались в ситуацию.

Анастасия Ларина

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