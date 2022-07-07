14:12 (мск), источник: Коммерсантъ
МИД Украины сообщил, что российский сухогруз с украинским зерном покинул порт Турции
Представитель МИД Украины Олег Николенко сообщил, что российский сухогруз «Жибек Жолы», ранее задержанный в Турции, вышел из турецкого порта. По словам министра, в связи с этим турецкого посла в Киеве вызовут в МИД Украины. В Киев утверждают, что судно, вышедшее из порта Бердянска, незаконно вывезло украинское зерно. Город Бердянск находится под контролем войск России с 28 февраля.