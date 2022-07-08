01:03 (мск), источник: РБК
Убивший Джорджа Флойда экс-полицейский получил еще 20 лет тюрьмы
В июне прошлого года Дерека Шовина приговорили к 22,5 годам тюрьмы за убийство Флойда, новый срок он получил за нарушение гражданских прав погибшего.
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Бывший полицейский Дерек Шовин, год назад приговоренный к 22,5 годам тюрьмы за убийство в мае 2020-го афроамериканца Джорджа Флойда, получил еще 20 лет тюрьмы по отдельному обвинению в нарушении гражданских прав Флойда, сообщает газета The Washington Post.
Шовин и его коллеги задержали 46-летнего безработного Флойда неподалеку от магазина в Миннеаполисе, где афроамериканец покупал сигареты. Сотрудник магазина сообщил полиции, что Флойд использовал поддельную купюру. При задержании он не оказывал сопротивления, но возвращать купленные сигареты отказался, жаловался на плохое самочувствие и просил не сажать его в полицейский фургон.
Когда на Флойда надели наручники, Шовин поставил колено ему на шею и спину, прижал его к асфальту и не отпускал почти девять минут. При этом Флойд просил его отпустить и говорил «Я не могу дышать». Афроамериканец потерял сознание, на место вызвали медиков, но они не смогли его спасти. Флойд умер от сердечно-легочной недостаточности.
Как пишет WP, то, что Шовин так обращался с задержанным и игнорировал его просьбы о помощи, суд счел нарушением гражданских прав Флойда. Шовин признал, что слышал жалобы задержанного, но все равно не отпускал его, а затем помешал оказать ему помощь. Экс-полицейский согласился, что его действия были «неправильными». При этом во время суда Шовин не раскаялся и не принес извинений семье погибшего.
В итоге бывший полицейский получил 22 года тюрьмы из-за этого инцидента и еще пять месяцев — из-за случая 2017 года с 14-летним подростком Джоном Поупом, которого Шовин во время задержания ударил фонариком и также прижал коленом.
Срок за убийство Флойда 46-летний Шовин получил по делу на уровне штата, срок за нарушение прав — на федеральном уровне. Прокуратура разрешила ему отбывать сроки одновременно.
Помимо Шовина, по делу о нарушении гражданских прав Флойда проходят еще трое полицейских, находившихся на месте гибели афроамериканца, — Александр Куэнг, Томас Лейн и Ту Тао. Присяжные уже признали их виновными, они ожидают вынесения приговора, указывает WP.