Союзные силы уничтожили колонну с грузинскими наемниками под Северском

«У Северска (город в ДНР, контролируемый ВС Украины) была разбита колонна грузинских наемников. Отступали они на нескольких десятках машин и пикапах. Союзные силы сработали очень точно. Машины остались на месте вместе с этими же наемниками. Все сгорело, человек 30 там точно было», — сказал собеседник агентства.
В понедельник помощник министра внутренних дел ЛНР Виталий Киселев сообщил ТАСС, что подразделения России, наступая на Северск, находятся на подступах к Артемовску. Он пояснил, что взятие под контроль Северска позволит развивать наступление на Краматорск и Славянск.
В среду офицер Народной милиции ЛНР Андрей Марочко заявил ТАСС о том, что ЛНР и России в боях за освобождение городов Северодонецк и Лисичанск от киевских войск уничтожили «огромное число иностранных наемников».