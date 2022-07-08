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02:50 (мск), источник: ТАСС

Союзные силы уничтожили колонну с грузинскими наемниками под Северском

ЛУГАНСК, 8 июля. /ТАСС/. Союзные силы уничтожили в четверг под Северском колонну с грузинскими наемниками, ликвидировано около 30 боевиков. Об этом корреспонденту ТАСС сообщил источник, близкий к Народной милиции ЛНР.

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Источник: РИА "Новости"

«У Северска (город в ДНР, контролируемый ВС Украины) была разбита колонна грузинских наемников. Отступали они на нескольких десятках машин и пикапах. Союзные силы сработали очень точно. Машины остались на месте вместе с этими же наемниками. Все сгорело, человек 30 там точно было», — сказал собеседник агентства.

В понедельник помощник министра внутренних дел ЛНР Виталий Киселев сообщил ТАСС, что подразделения России, наступая на Северск, находятся на подступах к Артемовску. Он пояснил, что взятие под контроль Северска позволит развивать наступление на Краматорск и Славянск.

В среду офицер Народной милиции ЛНР Андрей Марочко заявил ТАСС о том, что ЛНР и России в боях за освобождение городов Северодонецк и Лисичанск от киевских войск уничтожили «огромное число иностранных наемников».

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