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11:12 (мск), источник: ТАСС

В России за сутки выявили 3 464 случая заражения коронавирусом

Умерли 49 заболевших.

Источник: РИА "Новости"

МОСКВА, 8 июля. /ТАСС/. Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России возросло за сутки на 3 464, летальных исходов из-за ковида — на 49. Об этом сообщили в пятницу журналистам в федеральном оперативном штабе по борьбе с инфекцией.

Днем ранее в стране зарегистрировали 3 359 случаев заражения и 52 смерти, всего с начала пандемии — 18 455 274 и 381 499 соответственно.

Число случаев выздоровления увеличилось за сутки на 2 787 против 3 178 днем ранее, до 17 882 978.

За сутки в России госпитализировали 1 266 заболевших против 1 272 днем ранее (снижение на 0,5%). Число госпитализаций уменьшилось в 40 регионах и увеличилось в 38, еще в 7 ситуация не изменилась.

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