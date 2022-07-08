11:12 (мск), источник: ТАСС
В России за сутки выявили 3 464 случая заражения коронавирусом
Умерли 49 заболевших.
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МОСКВА, 8 июля. /ТАСС/. Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России возросло за сутки на 3 464, летальных исходов из-за ковида — на 49. Об этом сообщили в пятницу журналистам в федеральном оперативном штабе по борьбе с инфекцией.
Днем ранее в стране зарегистрировали 3 359 случаев заражения и 52 смерти, всего с начала пандемии — 18 455 274 и 381 499 соответственно.
Число случаев выздоровления увеличилось за сутки на 2 787 против 3 178 днем ранее, до 17 882 978.
За сутки в России госпитализировали 1 266 заболевших против 1 272 днем ранее (снижение на 0,5%). Число госпитализаций уменьшилось в 40 регионах и увеличилось в 38, еще в 7 ситуация не изменилась.