Искусственный остров из влажных салфеток изменил русло ТемзыЭкологи бьют тревогу
Фоторепортажи
16Аномальная жара в России
8Сильная гроза и ливень в Москве
Спецоперация на Украине
11:54 (мск), источник: © РИА Новости

Экс-премьер Японии Синдзо Абэ умер после покушения

ТОКИО, 8 июл — РИА Новости. Бывший премьер-министр Японии Синдзо Абэ скончался после совершенного на него нападения, передает телеканал NHK.

Источник: РИА "Новости"

Политик умер в больнице Медицинского университета Нары. Ему было 67 лет.

Нападение на Абэ произошло около 11:30 по местному времени (5:30 мск), во время его уличного выступления в городе Нара. Злоумышленник дважды выстрелил ему в спину с расстояния в десять метров, после второго выстрела экс-премьер упал. Он получил ранение в шею и в область груди.

Стрелявшего задержали на месте. Это 41-летний Тэцуя Ямагами, в прошлом он служил в морских силах самообороны Японии. Его арестовали по обвинению в покушении на убийство.

 Он за удары по России. Кто сменит Бориса Джонсона
Канада обманула Украину с турбинами для 'Северного потока', пишет СМИ
Возрастное ограничение 18+
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
О проектеИспользование материаловОбратная связь