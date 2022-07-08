11:54 (мск), источник: © РИА Новости
Экс-премьер Японии Синдзо Абэ умер после покушения
ТОКИО, 8 июл — РИА Новости. Бывший премьер-министр Японии Синдзо Абэ скончался после совершенного на него нападения, передает телеканал NHK.
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Политик умер в больнице Медицинского университета Нары. Ему было 67 лет.
Нападение на Абэ произошло около 11:30 по местному времени (5:30 мск), во время его уличного выступления в городе Нара. Злоумышленник дважды выстрелил ему в спину с расстояния в десять метров, после второго выстрела экс-премьер упал. Он получил ранение в шею и в область груди.
Стрелявшего задержали на месте. Это 41-летний Тэцуя Ямагами, в прошлом он служил в морских силах самообороны Японии. Его арестовали по обвинению в покушении на убийство.