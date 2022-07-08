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12:57 (мск), источник: © РИА Новости

ВКС сбили в Николаевской области два украинских МиГ-29 и Су-25

МОСКВА, 8 июл — РИА Новости. Российские летчики сбили в Николаевской области два украинских самолета МиГ-29 и Су-25, сообщило в пятницу министерство обороны РФ.

Спецоперация на Украине
Источник: © РИА Новости

«Самолетами Су-35с ВКС России сбиты в воздухе: самолеты МиГ-29 и Су-25 воздушных сил Украины в районе населенного пункта Лазаревка Николаевской области», — говорится в сводке российского военного ведомства.

В пресс-службе Минобороны добавили, что российские системы ПВО за минувшие сутки сбили украинский истребитель МиГ-29 и девять беспилотников.

«…Российскими средствами противовоздушной обороны за сутки сбиты: самолет МиГ-29 воздушных сил Украины в районе населенного пункта Голубовка Донецкой Народной Республики, а также девять украинских беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Жовтневое Болдырево, Ковалевка, Петровка, Долгенькое, Капитоловка Харьковской области и Куйбышево Херсонской области», — говорится в сообщении.

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