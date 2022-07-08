ВКС сбили в Николаевской области два украинских МиГ-29 и Су-25

«Самолетами Су-35с ВКС России сбиты в воздухе: самолеты МиГ-29 и Су-25 воздушных сил Украины в районе населенного пункта Лазаревка Николаевской области», — говорится в сводке российского военного ведомства.
В пресс-службе Минобороны добавили, что российские системы ПВО за минувшие сутки сбили украинский истребитель МиГ-29 и девять беспилотников.
«…Российскими средствами противовоздушной обороны за сутки сбиты: самолет МиГ-29 воздушных сил Украины в районе населенного пункта Голубовка Донецкой Народной Республики, а также девять украинских беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Жовтневое Болдырево, Ковалевка, Петровка, Долгенькое, Капитоловка Харьковской области и Куйбышево Херсонской области», — говорится в сообщении.