Ураган в Якутии снес декорации Спортивных игр (видео) Есть пострадавшие
Фоторепортажи
16Аномальная жара в России
16Церемония прощания с Пьером Нарциссом
Спецоперация на Украине
13:10 (мск), источник: ТАСС

В Воронеже сняли режим ЧС, введенный 5 июля из-за аварии на крупном водоводе

ВОРОНЕЖ, 8 июля. /ТАСС/. Власти Воронежа сняли режим чрезвычайной ситуации, введенный в минувший вторник в крупнейшем в городе Коминтерновском районе из-за аварии на водопроводе. Об этом сообщила ТАСС в пятницу представитель пресс-службы мэрии Воронежа.

«Режим ЧС был снят после завершения аварийно-восстановительных работ “РВК-Воронежа” на водоводе диаметром 1 000 мм», — сказала собеседница агентства.

Из-за аварии без водоснабжения в Коминтерновском районе города остались 125 многоквартирных домов с населением более 43 тыс. человек. Глава города ввел в районе режим чрезвычайной ситуации, специалистами «Росводоканал-Воронеж» были выявлены две утечки — на ул. Антонова-Овсеенко и на ул. Лесхозной, подвоз питьевой и технической воды вели по более чем 20 точкам. Ликвидировать утечки смогли только в ночь на четверг, но локальные проблемы с водоснабжением района оставались и на утро пятницы.

В Коминтерновском районе Воронежа проживают более 320 тыс. человек, всего в Воронеже более 1,1 млн жителей.

Во время загрузки произошла ошибка.
 Глава ВГА Запорожской области: там огромные запасы топлива, просто невероятные, не понимаю, зачем там было столько собрано
Испытания не остались незамеченными для иностранных спецслужб
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
О проектеИспользование материаловОбратная связь