В Воронеже сняли режим ЧС, введенный 5 июля из-за аварии на крупном водоводе

«Режим ЧС был снят после завершения аварийно-восстановительных работ “РВК-Воронежа” на водоводе диаметром 1 000 мм», — сказала собеседница агентства.
Из-за аварии без водоснабжения в Коминтерновском районе города остались 125 многоквартирных домов с населением более 43 тыс. человек. Глава города ввел в районе режим чрезвычайной ситуации, специалистами «Росводоканал-Воронеж» были выявлены две утечки — на ул. Антонова-Овсеенко и на ул. Лесхозной, подвоз питьевой и технической воды вели по более чем 20 точкам. Ликвидировать утечки смогли только в ночь на четверг, но локальные проблемы с водоснабжением района оставались и на утро пятницы.
В Коминтерновском районе Воронежа проживают более 320 тыс. человек, всего в Воронеже более 1,1 млн жителей.