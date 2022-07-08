Путин выразил соболезнования жене и матери убитого экс-премьера Японии

«Мы поддерживали с Синдзо регулярные контакты, в которых в полной мере проявлялись его прекрасные личные и профессиональные качества. Светлая память об этом замечательном человеке навсегда останется в сердцах всех, кто его знал» — говорится в телеграмме.
Помимо этого соболезнования выразил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
«Господин Абэ был действительно патриотом Японии. Он всегда отстаивал интересы своей страны, но предпочитал делать это за столом переговоров. Именно благодаря этому у него сложились очень хорошие, рабочие, конструктивные отношения с президентом Путиным. Сейчас подобная политическая воля в дефиците у целого ряда стран, и они в открытую говорят о том, что предпочитают отстаивать свои интересы на поле боя», — заявил Песков журналистам.
Экс-премьер Японии Синдзо Абэ был ранен 8 июля во время его уличного выступления в городе Нара на западе Японии. Позднее он скончался в больнице. Стрелявшим был 41-летний Тэцуя Ямагами, бывший служащий военного флота Японии.