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15:51 (мск), источник: Коммерсантъ

Топ-менеджеры «Аэрофлота» залетели на приговор

Суд приговорил к длительным срокам участников аферы, связанной с оплатой юридических услуг в «Аэрофлоте». Бывший заместитель генерального директора авиакомпании Владимир Александров проведет в колонии общего режима семь лет, а его сообщники в хищении 250 млн руб.— от шести до шести с половиной лет. Защита обжалует судебное решение.

Источник: Фотоархив ИД «Коммерсантъ»

Чтобы огласить приговор, судье Гагаринского райсуда Ольге Арбузовой потребовалось больше суток. В итоге она признала подсудимых Владимира Александрова, экс-начальника отдела взаимодействия с органами государственной власти «Аэрофлота» Татьяну Давыдову, а также адвокатов Александра Сливко и Дину Кибец виновными в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 (мошенничество в особо крупном размере) УК.

По данным Следственного комитета России, топ-менеджеры авиакомпании в период с 2016 по 2018 год, вступив в преступный сговор с юристами, обеспечили перечисление им 250 млн руб. за якобы оказанные в ходе судебных споров услуги.

Следствие же пришло к выводу, что все пять договоров на оказание юруслуг являлись фиктивными.

Компанию защищали не приглашенные юристы, а свои. Деньги же, списанные на оплату услуг, участники аферы похищали.

«Распорядились ими по собственному усмотрению», — говорилось в выводах предварительного следствия.

Гособвинение, представленное на процессе Генпрокуратурой, запрашивало для подсудимых по девять лет заключения и штраф в размере 1 млн руб. Судья Арбузова, найдя смягчающие вину обстоятельства, назначила господину Александрову семь лет, Татьяне Давыдовой — шесть лет и шесть месяцев общего режима. Александр Сливко получил шесть лет и шесть месяцев, а Дина Кибец — шесть лет общего режима.

Кроме того, фигуранты были оштрафованы на суммы от 900 тыс. руб. до 600 тыс.

Иск к обвиняемым на сумму более 128 млн руб., заявленный территориальным управлением Росимущества по Москве, суд не удовлетворил, передав на рассмотрение в гражданское судопроизводство. Отметим, что «Аэрофлот» себя не признал потерпевшей стороной, ею стало Росимущество.

Адвокаты собираются обжаловать приговор, полагая, что юристы оказывали авиакомпании услуги в полном объеме и по рыночным, а не мошенническим, как посчитало следствие, расценкам.

Николай Сергеев

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