Топ-менеджеры «Аэрофлота» залетели на приговор

Чтобы огласить приговор, судье Гагаринского райсуда Ольге Арбузовой потребовалось больше суток. В итоге она признала подсудимых Владимира Александрова, экс-начальника отдела взаимодействия с органами государственной власти «Аэрофлота» Татьяну Давыдову, а также адвокатов Александра Сливко и Дину Кибец виновными в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 (мошенничество в особо крупном размере) УК.
Следствие же пришло к выводу, что все пять договоров на оказание юруслуг являлись фиктивными.
Компанию защищали не приглашенные юристы, а свои. Деньги же, списанные на оплату услуг, участники аферы похищали.
«Распорядились ими по собственному усмотрению», — говорилось в выводах предварительного следствия.
Гособвинение, представленное на процессе Генпрокуратурой, запрашивало для подсудимых по девять лет заключения и штраф в размере 1 млн руб. Судья Арбузова, найдя смягчающие вину обстоятельства, назначила господину Александрову семь лет, Татьяне Давыдовой — шесть лет и шесть месяцев общего режима. Александр Сливко получил шесть лет и шесть месяцев, а Дина Кибец — шесть лет общего режима.
Иск к обвиняемым на сумму более 128 млн руб., заявленный территориальным управлением Росимущества по Москве, суд не удовлетворил, передав на рассмотрение в гражданское судопроизводство. Отметим, что «Аэрофлот» себя не признал потерпевшей стороной, ею стало Росимущество.
Адвокаты собираются обжаловать приговор, полагая, что юристы оказывали авиакомпании услуги в полном объеме и по рыночным, а не мошенническим, как посчитало следствие, расценкам.